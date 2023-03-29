وصول المركبة الفضائية "سويوز إم إس 22" المتضررة إلى الأرض

وكالات / سما /

وصلت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22" المتضررة إلى الأرض بسلام، بعد رحلة انطلقت من محطة الفضاء الدولية إلى الغلاف الجوي ثم إلى الأرض، حيث كان في استقبلاها الخبراء الروس.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بثا مباشرا لعملية الهبوط، حيث فتحت مظلات المركبة عند دخولها الغلاف الجوي المنخفض للأرض، ثم هبطت بسلام على الأرض، حيث كان في استقبالها خبراء روس وحوامات روسية ومعدات خاصة.

بدأت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22"، ذات المبرد التالف، قبل ساعات رحلة العودة من المدار إلى الأرض، متخذة وضعية الهبوط غير المأهول.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" من مركز التحكم في المهمة، حيث يتم بث عملية الهبوط عن تشغيل نظام الفرملة للمركبة، أنه في غضون بضع دقائق، انقسمت المركبة إلى مقصورات، وستدخل مركبة الهبوط دون طاقمها إلى الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي للأرض.

وسيتم الهبوط في حوالي الساعة 14.45 بتوقيت موسكو في المنطقة الواقعة جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية.

ومن المتوقع أن تعيد "سويوز إم إس 22"، 218 كغم من العينات إلى الأرض، بما في ذلك نتائج التجارب العلمية ومعدات المحطة للتحليل أو إعادة الاستخدام.

وحدد خبراء في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في 19 كانون الثاني/ ديسمبر، الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بمقصورة أجهزة "سويوز إم إس 22".

وقال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": "تم تحديد الموقع الدقيق للضرر الذي لحق بجسم حجرة تجميع الأدوات على المركبة الفضائية. ويقع الضرر على مشعاع نظام التبريد بالقرب من وحدة تسجيل الوصول للبطارية الشمسية".

وأوضح أن "الضرر تم تحديد موقعه بناءً على دراسة الصور والفيديوهات التي أرسلها طاقم محطة الفضاء الدولية".