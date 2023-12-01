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آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

الأربعاء 29 مارس 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس.

وقالت الهيئة، إن السفر غداً سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/12).

كشف المسافرين رقم (2023/12)

وأضافت أن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/12).

كشف الجوازات المصرية رقم (2023/12)

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#معبر رفح #آلية السفر

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