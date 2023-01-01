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التنمية بغزة تعلن عن توزيع مساعدات على الأسر المتعففة

الأربعاء 29 مارس 2023 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة تعلن عن توزيع مساعدات على الأسر المتعففة



غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، عن بدء توزيع المساعدات الرمضانية على الأسر المتعففة والمحتاجة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، إن الوزارة بدأت منذ اليوم الأول لشهر رمضان بتوزيع مساعدات على قرابة 30 ألف أسرة من مستفيدي الشؤون الاجتماعية في مختلف مناطق قطاع غزة، الذين لم تصرف لهم مخصصاتهم منذ فترة طويلة، مشيرةً إلى أن عملية التوزيع لا تزال مستمرة لهذه الأسر.

وأكدت الكحلوت، أن الوزارة ستواصل عملها وجهودها لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والمحتاجة وتوفير احتياجاتها خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة.

#التنمية بغزة #مساعدات

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