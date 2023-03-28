مسؤول الباني يشيد بقرار الامارات بإعفاء مواطني البانيا من تأشيرة الدخول المسبقة

ابو ظبي/سما/

أشاد السيد تاولانت بالا زعيم الاغلبية في البرلمان الالباني بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإعفاء مواطني جمهورية ألبانيا من تأشيرة الدخول المسبقة في المطارات والمنافذ الحدودية الاماراتية .

وذكر في تصريح صحافي اليوم ان هذا القرار يجئ في إطار التطور الكبير الذي تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومن شانه تعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي في المرحلة المقبلة .

وقال السيد بالا وهو نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم في البانيا ان بلاده تشعر بالرضا والامتنان لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا لمواقفها الإنسانية النبيلة تجاه ألبانيا والشعب الألباني.

واكد ان قيادتي البلدين تحرصان على تطوير علاقات الصداقة وفرص توسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في ظل "اتفاقية التعاون الاقتصادي" التي وقعها البلدان خلال شهر نوفمبر عام 2020 .

وتوقع ان تشهد العلاقات الإماراتية الألبانية تطورا كبيرا خلال العام الجاري والاعوام المقبلة بفضل اهتمام قيادة دولة الامارات لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والاسكان العقاري والطاقة المتجددة وتطوير الموانئ والبنية التحتية في جمهورية ألبانيا .

وأضاف " لن ننسى مواقف دولة الإمارات النبيلة تجاه ألبانيا والشعب الألباني فعندها ضرب البلاد زلزال في عام 2019 كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي ساهمت في عملية إعادة الأعمار وقامت ببناء نحو 2000 مسكن للمتضررين بالإضافة إلى توفير المساعدات الطبية لدعم الجهود الاغاثية خلال تلك الفترة كما ساهمت في بناء وتأهيل مطار زايد الدولي في مدينة كوكس الألبانية".

وأكد السيد بالا " أن دولة الإمارات تعد من الدول الراعية للسلام والتسامح والتعايش والاستقرار في المنطقة كما تلعب ألبانيا الدور ذاته في منطقة البلقان فنحن نتشارك معا في ترسيخ هذه القيم والاهداف السامية.

واكد أن الموقع الاستراتيجي لألبانيا في منطقة البلقان جعل منها واحدة من أكثر الدول الواعدة في الجذب السياحي لما تتمتع به من تاريخ وحضارة وطبيعة خلابة . مشيرا الى أن الإمارات هي إحدى أكبر الدول المساهمة في دعم التنمية و السياحة في ألبانيا

ودعا المستثمرين الإماراتيين إلى الاستثمار في ألبانيا في القطاع السياحي والعقاري والطاقة المتجددة النظيفة سواء طاقة الرياح او الطاقة الشمسية وأعرب عن امله بالتعاون مع شركة مصدر التي تعد احد اهم شركات الطاقة المتجددة في العالم .