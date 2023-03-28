مستوطنون يهاجمون مساكن رعاة الأغنام شرق بيت لحم ويصيبون اثنين منهم بجروح

بيت لحم / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، مساكن رعاة الأغنام في برية كيسان شرق بيت لحم، وأصابوا مسناً ونجله بجروح.

وأفاد الناشط الشبابي أحمد غزال ، بأن عددا من مستوطني "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا رعاة أغنام في مساكنهم بمنطقة برية كيسان، واعتدوا عليهم بالضرب وعاثوا فسادا بممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة المواطن علي يوسف عبيّات (70 عاما)، ونجله جهاد في الثلاثينات من عمره، برضوض وجروح، وجرى نقلهما الى إحدى المستشفيات، لتلقي العلاج.

يذكر ان المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال صعّدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم واعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في كيسان، تمثل: بإطلاق الرصاص، والاعتداء بالضرب، واحتجاز الأغنام، وفرض غرامات مالية.