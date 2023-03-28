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تغريم لاعب فلسطيني نصف مليون دولار

الأربعاء 29 مارس 2023 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريم لاعب فلسطيني نصف مليون دولار



وكالات / سما /

حصل فريق فيوتشر على حكم رسمي لصالحه ضد اللاعب الفلسطيني صالح شحادة، الذي يلعب حاليا مع فريق ناترز السويسري.

وكان شحادة قد رحل عن صفوف فريق فيوتشر دون إكمال تعاقده وانضم إلى فريق ناترز السويسري, ما دفع النادي المصري لتقديم شكوى رسمية لدى "الفيفا".

وذكر النادي المصري, أنه حصل على حكم من "الفيفا" بتغريم اللاعب الفلسطيني مبلغ 565 ألف دولار, بجانب إيقافه 6 شهور بدءا من تاريخه, بالإضافة إلى إيقاف النادي السويسري من التعاقد مدة 3 فترات قيد.

وأوضح فيوتشر أن "الفيفا" رفض طلبات اللاعب بالحصول على مبلغ 653 ألف دولار كتعويض, والاكتفاء بدفع 12.5 ألف دولار مستحقات سابقة.

يشار إلى أن فيوتشر ضم شحادة في يناير 2022, وشارك مع الفريق في 4 مباريات دون أن يسجل أي هدف.

#فيوتشر المصري #صالح شحادة #الفيفا

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