استقالة حجاج من تدريب اتحاد الشجاعية

غزة / سما /

قدم المدرب هيثم حجاج المدير الفني لفريق اتحاد الشجاعية استقالته من تدريب الفريق، ورغبته في عدم استكمال مشواره مع المنطار في الموسم القادم.

وجاءت استقالة حجاج قبل انطلاق بطولة كأس غزة المقرر لها في مطلع مايو القادم، بعد أن تولى حجاج تدريب الفريق في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وساهم حجاج في إعادة الشجاعية لمربع المنافسة من جديد التي استمرت حتى الجولات الأخيرة.

وكان حجاج قد حقق نتائج لافتة مع الشجاعية في آخر 3 مواسم، بعد أن حلَّ وصيفاً للدوري في الموسمين الماضيين والمركز الثالث في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقرر الشجاعية مصير استقالة حجاج خاصة في الفترة الحالية التي تعتبر مهمة في التجهيز للموسم القادم وبطولة الكأس التي تنطلق مطلع شهر مايو القادم.