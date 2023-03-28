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استقالة حجاج من تدريب اتحاد الشجاعية

الأربعاء 29 مارس 2023 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة حجاج من تدريب اتحاد الشجاعية



غزة / سما /

قدم المدرب هيثم حجاج المدير الفني لفريق اتحاد الشجاعية استقالته من تدريب الفريق، ورغبته في عدم استكمال مشواره مع المنطار في الموسم القادم.

وجاءت استقالة حجاج قبل انطلاق بطولة كأس غزة المقرر لها في مطلع مايو القادم، بعد أن تولى حجاج تدريب الفريق في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وساهم حجاج في إعادة الشجاعية لمربع المنافسة من جديد التي استمرت حتى الجولات الأخيرة.

وكان حجاج قد حقق نتائج لافتة مع الشجاعية في آخر 3 مواسم، بعد أن حلَّ وصيفاً للدوري في الموسمين الماضيين والمركز الثالث في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقرر الشجاعية مصير استقالة حجاج خاصة في الفترة الحالية التي تعتبر مهمة في التجهيز للموسم القادم وبطولة الكأس التي تنطلق مطلع شهر مايو القادم.

#دوري الممتازة #مدرب #هيثم حجاج #اتحاد الشجاعية

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