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برشلونة يحسم صفقة دفاعية جديدة

الأربعاء 29 مارس 2023 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحسم صفقة دفاعية جديدة



وكالات / سما /

حسم نادي برشلونة الإسباني صفقة دفاعية جديدة، حسب المعلومات التي أوردها الصحفي الكتالوني جيرارد روميرو، مساء الثلاثاء، ليحصل المدرب تشافي هيرنانديز على إضافة جديدة لتدعيم الخط الخلفي.

وأفاد روميرو بأن برشلونة توصل إلى اتفاق فعلي لضم إنيجو مارتينيز، مدافع فريق أتلتيك بلباو، مشيراً إلى أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انتقاله للبارسا بدايةً من الموسم المقبل 2023 – 2024.

ولن يكلف مارتينيز خزينة البارسا أي أموال، حيث سينضم للفريق في صفقة مجانية كلاعب حر، حيث ينتهي عقده المبرم مع إدارة الفريق الباسكي بمجرد نهاية الموسم الجاري.

وأشار روميرو، مساء الثلاثاء، إلى أن إنيجو خضع للفحوصات الطبية التقليدية في برشلونة بالفعل، واجتازها بنجاح، لتتم الصفقة بين الطرفين، مع العلم أن اللاعب يحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد لدخوله فترة الستة أشهر الحرة في عقده منذ يناير الماضي.

وبخصوص عملية تسجيل عقد إنيجو مارتينيز في رابطة الليجا، أوضح الصحفي الكتالوني أن النادي قد يجعله يخرج بنظام الإعارة في الموسم المقبل، لو فشلت عملية التسجيل بالطبع، مع حصوله على نفس الراتب المتفق عليه.

#برشلونة #صفقة

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