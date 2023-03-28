إسبانيا تعود بهزيمة مخيبة من إسكتلندا

عادت إسبانيا بخفي حنين من إسكتلندا، بعدما تجرعت هزيمة قوامها هدفين دون رد، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى بتصفيات أوروبا المؤهلة ليورو 2024 في ألمانيا، مساء أمس الثلاثاء.

وتجرع منتخب إسبانيا هزيمته الأولى في حقبة المدرب الجديد لويس دي لا فوينتي، بعدما انتصر في لقاء الجولة الأولى على حساب منتخب النرويج بثلاثية دون رد في ملعب لا روزاليدا.

ضيوف ملعب هامبدن بارك وجدوا أنفسهم متأخرين في وقت مبكر من اللقاء، بعدما افتتح سكوت مكتوميناي سجل الأهداف عند الدقيقة السابعة، لتستمر محاولات المنتخبين على المرميين في بقية دقائق الشوط الأول دون جدوى.

وعقب الاستراحة، تمكن أصحاب الأرض من مضاعفة النتيجة، بهدف في نفس التوقيت تقريباً، عند الدقيقة السادسة من الشوط الثاني، 51 من زمن اللقاء، وجاء الهدف بتوقيع مكتوميناي من جديد.

وحاولت كتيبة لا روخا العودة في النتيجة بتقليصها بهدف أول ثم إدراك التعادل، لكن كل المحاولات باءت بالفشل في بقية دقائق المواجهة، لتخسر إسبانيا أول مباراة لها في المجموعة.

وفي ضوء النتيجة، يتوقف رصيد المنتخب الإسباني عند ثلاثة نقاط في المركز الثاني، بشكل مؤقت، في حين تتصدر إسكتلندا المجموعة بعدما رفعت نقاطها للرقم 6.