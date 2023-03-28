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فيديو.. كيفين دي بروين يقود بلجيكا لهزيمة ألمانيا ودياً

الأربعاء 29 مارس 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كيفين دي بروين يقود بلجيكا لهزيمة ألمانيا ودياً



وكالات / سما /

تمكن مُنتخب بلجيكا من الفوز على مُنافسه مُنتخب ألمانيا بنتيجة 3-2، وذلك في مُباراة ودية جمعتهما في إطار التحضيرات لتحديات الفترة المُقبلة.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب راين أنرجي في مدينة كولن الألمانية قد بدأ عن طريق كاراسكو في الدقيقة 6.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من كيفين دي بروين، ومهد كاراسكو الكرة لنفسه بمهارةٍ فائقة قبل أن يُطلق تسديدة قوية في مرمى أصحاب الأرض.

وتمكن مُنتخب بلجيكا من تسجيل الهدف الثاني له في الدقيقة 9 عن طريف روميلو لوكاكو.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية جديدة من دي بروين استقبلها لوكاكو قبل أن يُسكنها الشباك بإتقانٍ كبير.

وقلص نيكلاس فولكروج الفارق بهدفٍ لصالح المانشافت في الدقيقة 44 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وأكمل كيفين دي بروين ثلاثية المُنتخب البلجيكي في الدقيقة 78 وذلك بعد استغلاله لتمريرة مُساعدة رائعة من لياندرو تروسار.

وقلص سيرج جنابري الفارق بهدفٍ جديد للمانشافت في الدقيقة 87.

ويأتي اللقاء الودي في إطار استعداد مُنتخب ألمانيا لخوض غمار بطولة يورو 2024 التي تُقام على الأراضي الألمانية.

فيما يستعد مُنتخب بلجيكا لاستكمال مشوار التصفيات، وحقق المُنتخب انتصاراً على السويد بثلاثية في أول مُباراة له بالمجموعة.

وسيلعب رفاق دي بروين المُباراة المُقبلة لهم في التصفيات ضد النمسا يوم 17 يونيو المُقبل على أرض بلجيكا.

#كيفين دي بروين #ألمانيا #بلجيكا

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