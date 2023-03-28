زيدان يحدد النادي الذي سيدربه الصيف القادم

أفادت صحيفة سبورت بأن زين الدين زيدان يجد نفسه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتولي منصب المدير الفني في فريق باريس سان جيرمان، ولكنه أيضًا قد يكون جاهزًا لتلبية دعوة ناديه ريال مدريد للمرة الثالثة.

أكد التقرير بأنه من المتوقع أن يخسر كريستوف جالتييه وظيفته بعد موسم مخيب للآمال حتى الآن مع النادي العاصمي الفرنسي، ولذلك يبقى زيدان أحد الأسماء التي يمكن اللجوء لها في الصيف.

ومع ذلك، فقد ذكر التقرير أيضًا بأن من المرجح أن يقم زيدان بتأجيل قراره بشأن تدريب باريس سان جيرمان حتى يعرف نوايا ريال مدريد تجاهه.

يُعتقد بأن المدير الفني الفرنسي ونجم المرينجي السابق قد يكون مهتمًا بتدريب اللوس بلانكوس لفترة ثالثة، وأن هذه العودة قد تكون لها الأولوية بالنسبة لزيزو.

يأتي ذلك في ظل عدم اليقين المحيط بمكان كارلو أنشيلوتي كمدير فني للفريق الأبيض، وفي حال لم يعد أنشيلوتي مدربًا رئيسيًا للموسم المقبل فسوف يكون زيدان ضمن المرشحين، بعد أن أشرف على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي العاصمي الإسباني من قبل.