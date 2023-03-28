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خطة دورتموند السرية لإفساد انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد

الأربعاء 29 مارس 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة دورتموند السرية لإفساد انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

لم يفقد بوروسيا دورتموند الأمل في الحفاظ على النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، رغم اهتمام عمالقة أندية أوروبا بالحصول على خدماته، ونخص بالذكر 3 أندية كبيرة هي ريال مدريد، ليفربول ومانشستر سيتي.

ورفض بيلينجهام الدخول في مفاوضات مع بوورسيا دورتموند في الشهر الماضي من أجل تجديد العقد، وتؤكد العديد من المصادر رغبة اللاعب بالرحيل عن النادي في الصيف المقبل، لكن هناك تضارب الأنباء حول وجهته المقبلة والنادي المفضل بالنسبة له.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن مصادر ألمانية أن بوروسيا دورتموند وضع استراتيجية جديدة للحفاظ على بيلينجهام ومنعه من الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النادي الألماني سيقترح على بيلينجهام تجديد العقد، مقابل حصوله على راتب مرتفع جداً يبلغ 15 مليون يورو سنوياً صافية من الضرائب.

لكن العامل الأهم في العرض الجديد هو أن النادي سيضع بند في عقد بيلينجهام يسمح له بالرحيل في صيف 2024 إن أراد ذلك، مقابل 150 مليون يورو، وهو نفس البند الذي تم وضعه في عقد إيرلينج هالاند عندما تم التعاقد معه من سالزبورج، لكن الفارق أن قيمة فسخ عقد النجم النرويجي كانت 60 مليون يورو فقط.

#جود بيلينجهام #ريال مدريد #بوروسيا دورتموند

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