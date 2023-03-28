رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "يديعوت أحرونوت":

- بايدن: نتنياهو لن يدعى للبيت الأبيض في المستقبل القريب

- بدء المفاوضات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة على قوانين اضعاف الجهاز القضائي

- المعارضة: الائتلاف طرح على الكنيست قانون تعيين القضاة رغم اعلان نتنياهو تأجيل إقرار القوانين

- يمكن للمعارضة إقرار القانون خلال فترة قصيرة زمنيا

- انتقادات شديدة اللهجة من قبل قادة الشرطة لنقل الحرس الوطني تحت إدارة بن غفير

- خلافات بين مؤيد ومعارض لوقف الاحتجاجات بسبب تأجيل نتنياهو إقرار القوانين

- جرت أمس مسيرة "اسكات المتظاهرين" في تل ابيب وأماكن أخرى وتخوف من تشكيل ميليشيات بن غفير لضرب المتظاهرين

- الاعتداء على الصحفيين من قبل أنصار نتنياهو وادخال مراسل القناة 13 الى المستشفى بسبب كسور في أحد أضلاعه

- اليونان: الموساد أحبط تنفيذ عمليات في أثينا ضد الإسرائيليين

* "معاريف":

- ليبرمان يشترط الغاء القوانين كليا قبل المفاوضات لأنه لا يثق بنتنياهو

- 52% من الإسرائيليين على قناعة ان المفاوضات بين المعارضة والائتلاف لن تنجح

- ضابط كبير في الشرطة يحذر من نقل الحرس الوطني لبن غفير

- تقرير: المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت صعبة جدا ومسؤول كبير في الخارجية الأميركية يقول ان لقاء بايدن مع نتنياهو الآن سينتهي بشكل متوتر

* "هآرتس":

- بايدن حول الانقلاب على السلطة: آمل أن يتنازل نتنياهو عن ذلك

- نتنياهو: لن نتخذ قرارات تحت ضغط من الخارج وإسرائيل دولة سيادية تأخذ قراراتها بناء على رغبة شعبها

- معلومات استخباراتية وصلت الى الشرطة مفادها ان نشطاء اليمين سيقومون بالاعتداء على المتظاهرين ولم تنجح بمنعهم

- أمس قام نشطاء اليمين بالاعتداء على سكان "الكيبوتسات" بالشمال وهددوهم

- جاكي خوري: لن تخرج البشارة من ديوان هرتسوغ للعرب والاتفاق سيتم بين اليمين واليمين المتطرف

- توماس فريدمان يكتب في نيويورك تايمز: نتنياهو أصبح لاعبا غير واقعيا وتبين ان كل شي يقوله كذبا