فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "يديعوت أحرونوت":
- بايدن: نتنياهو لن يدعى للبيت الأبيض في المستقبل القريب
- بدء المفاوضات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة على قوانين اضعاف الجهاز القضائي
- المعارضة: الائتلاف طرح على الكنيست قانون تعيين القضاة رغم اعلان نتنياهو تأجيل إقرار القوانين
- يمكن للمعارضة إقرار القانون خلال فترة قصيرة زمنيا
- انتقادات شديدة اللهجة من قبل قادة الشرطة لنقل الحرس الوطني تحت إدارة بن غفير
- خلافات بين مؤيد ومعارض لوقف الاحتجاجات بسبب تأجيل نتنياهو إقرار القوانين
- جرت أمس مسيرة "اسكات المتظاهرين" في تل ابيب وأماكن أخرى وتخوف من تشكيل ميليشيات بن غفير لضرب المتظاهرين
- الاعتداء على الصحفيين من قبل أنصار نتنياهو وادخال مراسل القناة 13 الى المستشفى بسبب كسور في أحد أضلاعه
- اليونان: الموساد أحبط تنفيذ عمليات في أثينا ضد الإسرائيليين
* "معاريف":
- ليبرمان يشترط الغاء القوانين كليا قبل المفاوضات لأنه لا يثق بنتنياهو
- 52% من الإسرائيليين على قناعة ان المفاوضات بين المعارضة والائتلاف لن تنجح
- ضابط كبير في الشرطة يحذر من نقل الحرس الوطني لبن غفير
- تقرير: المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت صعبة جدا ومسؤول كبير في الخارجية الأميركية يقول ان لقاء بايدن مع نتنياهو الآن سينتهي بشكل متوتر
* "هآرتس":
- بايدن حول الانقلاب على السلطة: آمل أن يتنازل نتنياهو عن ذلك
- نتنياهو: لن نتخذ قرارات تحت ضغط من الخارج وإسرائيل دولة سيادية تأخذ قراراتها بناء على رغبة شعبها
- معلومات استخباراتية وصلت الى الشرطة مفادها ان نشطاء اليمين سيقومون بالاعتداء على المتظاهرين ولم تنجح بمنعهم
- أمس قام نشطاء اليمين بالاعتداء على سكان "الكيبوتسات" بالشمال وهددوهم
- جاكي خوري: لن تخرج البشارة من ديوان هرتسوغ للعرب والاتفاق سيتم بين اليمين واليمين المتطرف
- توماس فريدمان يكتب في نيويورك تايمز: نتنياهو أصبح لاعبا غير واقعيا وتبين ان كل شي يقوله كذبا