رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، خبر استشهاد الشاب عمير لولح من زواتا غرب مدينة نابلس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل شهر، إضافة إلى مواصلة تشديد الاحتلال اجراءاته القمعية في حوارة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيسان عباس وأردوغان يبحثان هاتفيا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

- تحذير فلسطيني من "ميليشيات" بن غفير: ذروة التصعيد الفاشي للحكومة الاسرائيلية

- شهيد من زواتا متأثرا بجروحه والاحتلال يواصل تشديد اجراءاته القمعية في حوارة

- الرئاسة: اقتحامات الأقصى وجرائم المستوطنين خطوات تصعيدية لن تؤدي إلى هدوء أو استقرار

- السعودية تدين اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك

- الأسير وليد دقة يتعرض لانتكاسة جديدة ويدخل مرحلة الخطر الحقيقي

- مصرع عامل إثر انفجار وقع بمنجرة في بيتونيا

- قادة الاحتجاجات في اسرائيل يعلنون استمرار التظاهرات حتى توقف الانقلاب القضائي

- بايدن يتجنب الخلاف العلني مع نتنياهو

- 45 عاما على اغتيال القائد الوطني وديع حداد

* "الأيام":

- استشهاد شاب من قرية زواتا متأثراً بإصابته بالرصاص قبل شهر في نابلس

- بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية وحملة هدم ومصادرة في محافظات عدة

- الأسير دقة يتعرض لانتكاسة جديدة ويدخل مرحلة الخطر

- أبو ردينة: اقتحام المستوطنين للأقصى تحدّ سافر وعمل مرفوض

- القدس: إلغاء أمر هدم بناية فلسطينية في حي الشياح

- الاحتلال يقتحم جبل المكبر واندلاع مواجهات إصابات بالاختناق في بلدة الخضر

- خفض أسعار الكهرباء اعتباراً من الشهر المقبل

- سلطة النقد وجمعية البنوك تعلنان خفض الفوائد على القروض للأفراد

- بايدن: لن أدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب

- البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء

- "الحرس القومي": ميليشيا بن غفير قد تُستخدم ضد خصوم سياسيين

- الاتحاد الأوروبي: إسرائيل هدمت 953 مبنى فلسطينياً خلال 2022

* "القدس":

- شهيد متأثراً بجراحه من زواتا

- بؤرة استيطانية جديدة في أراضي طمون وإخطار بهدم مسجد في مسافر يطا

- الأمم المتحدة: الاحتلال يخنق قطاع غزة ويقلص كميات الوقود والغاز والمواد الأساسية

- قادة الاحتجاجات في اسرائيل يعلنون استمرارها "ولا نثق بالحكومة"

- البيت الأبيض: لا موعد لزيارة نتنياهو