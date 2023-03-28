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ارتفاع أسعار المنتج في فلسطين

الأربعاء 29 مارس 2023 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار المنتج في فلسطين



رام الله/ سما/

لن مركز الاحصاء الفلسطيني الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين حيث سجل ارتفاعا خلال شهر شباط 2023.

وافاد مركز الاحصاء ان الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 2.47% خلال شهر شباط 2023 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2023، حيث بلغ الرقم القياسي العام 108.45 خلال شهر شباط 2023 مقارنة ﺒ 105.84 خلال شهر كانون ثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً خلال شهر شباط 2023

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.63%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 108.33 خلال شهر شباط 2023 مقارنة ﺒ 105.56 خلال شهر كانون ثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر شباط 2023

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.03%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 109.55 خلال شهر شباط 2023 مقارنة بـ 108.43 خلال شهر كانون ثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر كانون ثاني 2023

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 7.62%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 13.79%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الزهرة 1.61 شيقل/كغم، والملفوف 1.51 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 2.77 شيقل/كغم، وكوسا صغير الحجم 2.58 شيقل/كغم، وباذنجان عجمي 2.20 شيقل/كغم، وفاصولياء خضراء رفيعة 3.18 شيقل/كغم، وفلفل أخضر حار 5 شيقل/كغم، وبصل أخضر مع ورق 6.78 شيقل/كغم، والثوم الجاف 2.93 شيقل/كغم، والبصل الجاف 1.64 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر كل من؛ البازيلاء الخضراء 3.76 شيقل/كغم، وفول أخضر بلدي 1.72 شيقل/كغم، والبندورة 1.74 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 4.95%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ البيض الطازج 16.74 شيقل/2كغم، ودجاج لاحم حي كبير 10.54 شيقل/كغم، وماعز بلدي حي 30.95 شيقل/كغم، وخاروف بلدي حي 29.22 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً نسبته 2.06%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ كلمنتينا صغيرة الحجم 1.96 شيقل/كغم، والبرتقال 1.99 شيقل/كغم، والتوت الأرضي 4.78 شيقل/كغم.

في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 6.51%

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 3.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 2.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.55% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون ثاني 2023، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.11%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.30%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 2.31%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 2.13%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.36%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 1.04%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بمقدار 0.31%.

والأسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة معينة، مخصوماً منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل.

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