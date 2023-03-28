هرتسوغ يواصل مفاوضاته مع الأحزاب الإسرائيلية بشأن "الإصلاحات"

القدس المحتلة / سما /

يواصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الأربعاء، المفاوضات التي بدأها مساء أمس مع مختلف الأحزاب لمحاولة التوصل لاتفاق واجماع واسع فيما يتعلق بما تعرف بـ "الإصلاحات القضائية" التي سعت حكومة بنيامين نتنياهو لتمريرها وجمدتها مؤقتًا بفعل الاحتجاجات الواسعة.

والتقى هرتسوغ، مساء أمس مع ممثلين عن أحزاب الائتلاف الحكومي، وحزبي هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد، والمعسكر الوطني الذي يتزعمه بيني غانتس.

وسيلتقي اليوم هرتسوغ مع ممثلين عن الأحزاب العربية، وكذلك اليسار الإسرائيلي.

ووردت أنباء أن الاجتماع بالأمس تم خلاله الاتفاق على وضع آليات لبدء المفاوضات ولم تكن هناك أي تحركات جدية بعد، حيث سيلتقي هرتسوغ مع ممثلين كل حزب بشكل منفصل خلال الأيام المقبلة.

وسيحاول هرتسوغ تقريب وجهات النظر لمنع عودة الاحتجاجات وتدهور الأوضاع داخل إسرائيل.