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دويكات: الأمن الفلسطيني يتابع باهتمام كبير حادثة الانفجار في بيتونيا

الأربعاء 29 مارس 2023 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دويكات: الأمن الفلسطيني يتابع باهتمام كبير حادثة الانفجار في بيتونيا



رام الله/سما/

قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية، اللواء طلال دويكات إن الأمن الفلسطيني يتابع باهتمام كبير حادثة الانفجار التي وقعت مساء اليوم الثلاثاء في إحدى مناجر بلدة بيتونيا، والتي أودت بحياة المواطن محمود زايد الطويل من قرية أبو قش شمال رام الله.

وأكد دويكات  أن الأجهزة الأمنية ستستكمل متابعاتها وتحقيقاتها للوصول إلى كافة التفاصيل التي أدت إلى وقوع هذا الحادث.

وأشار إلى أن جهاز المخابرات العامة صادر، خلال العام الماضي، مواد قابلة للانفجار من داخل هذه المنجرة، والتي شكّلت في حينه خطرا على حياة المواطنين.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تحذّر الجهات التي تقف خلف تخزين هذه المواد، لما تشكّله من خطر كبير على حياة المواطنين الأبرياء، مؤكدا أنها ستتابع تحقيقاتها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يقف خلفها، حماية لأرواح المواطنين ولتوفير الأمن لهم.

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#طلال دويكات

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