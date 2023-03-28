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فتوح: تشكيل "حرس بن غفير" إضفاء للشرعية على عصابات المستوطنين الإجرامية

الأربعاء 29 مارس 2023 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: تشكيل "حرس بن غفير" إضفاء للشرعية على عصابات المستوطنين الإجرامية



رام الله/سما

قال ‏رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تشكيل ما يسمى "الحرس القومي" الذين يأتمرون بأمر المجرم بن غفير، إضفاء للشرعية على عصابات المستوطنين الإجرامية كذراع للحكومة اليمينية الفاشية لترويع الفلسطينيين وسلب ممتلكاتهم.

ولفت فتوح في بيان صدر عن رئاسة المجلس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يسمى "الحرس القومي"، امتداد لعصابات المستوطنين الإجرامية، والذين أطلقوا على أنفسهم عدة مسميات مثل "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" والذين كان بن غفير أحد المؤسسين لهم، والذين يقومون بمهاجمة المنازل والممتلكات الفلسطينية، وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية للتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، والذين ارتكبوا العديد من الجرائم مثل حرق بلدة حوارة وعائلة دوابشة والعشرات من جرائم القتل.

وحذّر فتوح أن إعطاء هؤلاء المجرمين الغطاء القانوني كي لا يتم ملاحقتهم قانونيا، تشريع علني للقتل وارتكاب مزيد من المجازر وأعمال البلطجة بحق المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم.

وطالب فتوح المجتمع الدولي اعتبار "الحرس القومي" تنظيما إرهابيا هدفه ارتكاب مزيد من عمليات الإعدام والقتل بحق شعبنا.

#روحي فتوح

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