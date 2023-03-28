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السعودية تدين اقتحام " الأقصى"

الثلاثاء 28 مارس 2023 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدين اقتحام " الأقصى"



الرياض/سما/

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

‎وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

#السعودية #المسجد الاقصى

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