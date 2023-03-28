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هل سيعود الشتاء خلال الأيام القادمة؟

الثلاثاء 28 مارس 2023 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيعود الشتاء خلال الأيام القادمة؟



غزة/سما/

توقع الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي اليوم الثلاثاء 28/3/2023، عودة الشتاء خلال الأيام المقبلة.

وقال العلامي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن توقعاته لأحوال طقس فلسطين خلال الأيام القليلة القادمة :" إن شتاء مُصغر سنعيشه الأيام القادمة بدرجات حرارة مُنخفضة غير مُعتادة بالنسبة لهكذا وقت"، متوقعاً أن تكون أبرد تلك الليالي نهاية الأسبوع."

فيما توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون طقس فلسطين ليوم غد الأربعاء غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وأشارت إلى أن طقس فلسطين ليوم الخميس القادم سيكون غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية والفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

#الشتاء #فصل الشتاء

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