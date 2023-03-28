وفاة عامل اثر انفجار وقع في منجرة غرب رام الله

رام الله/سما/

توفي عامل في الاربعينات من عمره نتيجة تعرضه لانفجار في منجرة في بلدة بيتونيا غرب رام الله.



وأفاد احد ضباط الدفاع المدني في موقع الحدث ان بلاغا قد ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة 16:50د حول اندلاع حريق وقع في منجرة في بيتونيا وعند وصول الطاقم الى الموقع وجد عاملا تعرض لاصابات بليغة نتيجة تعرضه للانفجار وقاموا باخلائه وتسليمه الى الطواقم الطبية في الموقع .



يذكر أن هذا الموقع قد شهد انفجارا خلال شهر حزيران العام الماضي .



وما زال فريق من الدفاع المدني والشرطة والامن الوقائي في الموقع لاستكمال اجراءات التحقيق بهذا الحدث.