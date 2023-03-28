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عطاري يقدم مساعدات لمزارعين في عين سامية شرق رام الله

الثلاثاء 28 مارس 2023 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عطاري يقدم مساعدات لمزارعين في عين سامية شرق رام الله



رام الله/سما/

 قدم وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، مساعدات علفية لمربي الثروة الحيوانية في منطقة عين سامية شرق رام الله، بتمويل من الحكومة.

وأكد الوزير عطاري، خلال لقائه وجهاء ومخاتير عدد من التجمعات البدوية في عين سامية، وقوف الحكومة ووزارة الزراعة مع مربي الثروة الحيوانية أينما كانوا، في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، والسيطرة على الأراضي والمراعي والمياه.

واستمع لمطالب المزارعين والتحديات التي تواجههم، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم لتحسين أوضاعهم وتمكينهم من الاستمرار والبقاء في أرضهم.

وطمأن الوزير عطاري المزارعين أن قرارا سيتم اتخاذه قريبا وهو في طور الدراسة، حول مساعدة مربي الأغنام والماعز بقيمة الاستراد الضريبي على مدخلات الإنتاج، ووجه تعليماته لمدير عام الزراعة، ومدير البيطرة، بتكثيف الجهود لتقديم الخدمات الإرشادية والتثقيفية والبيطرية من طعومات وتحصينات.

 
#وزير الزراعة

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