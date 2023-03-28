الدفاع المدني بغزة ينشر إرشادات هامة لأصحاب المطابخ الشعبية

غزة/سما/

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إرشادات هامة لأصحاب المطابخ الشعبية والمطاعم في شهر رمضان.

وطالب الدفاع المدني بضرورة وضع المولدات الكهربائية في مكان آمن بعيداً عن خزانات الوقود، والتأكد من التهوية الجيدة للمكان وفتح منافذ كافية.

وحث الجهاز على تدريب العاملين في المكان على استخدام وسائل الإطفاء، وتوفير عدد كافٍ من أسطوانات الإطفاء وبكرات المياه.

كما طالب بوضع مجمع الغاز خارج المطبخ أو المطعم، وأن تكون توصيلاته نحاسية أو حديدية، ووضع إرشادات السلامة داخل المطبخ أو المطعم.

ودعا جهاز الدفاع المدني المواطنين الاتصال على الرقم المجاني للدفاع المدني 102 أو رقم العمليات المركزية 109، في حال حدوث طارئ.