المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير زيمبابوي

رام الله/سما/

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير زيمبابوي غير المقيم المعتمد لدى دولة فلسطين السفير الفريد موتوازوكا.

وقال المالكي خلال المراسم الرسمية التي جرت في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن تعيين زيمبابوي سفيرا لها لدى دولة فلسطين تاريخي للعلاقات الدبلوماسية الفلسطينية، متطرقا الى العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين بزيمبابوي، ودورها في دعم فلسطين، والحقوق المشروعة لشعبنا في المحافل الدولية كافة.

وأضاف أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين محط اهتمام القيادة الفلسطينية واعتزازها، والتي بدأت بالمراحل الأولى للثورة الفلسطينية، وحركات التحرر في إفريقيا بشكل عام وزيمبابوي بشكل خاص، والمرتبطة بالمبادئ والفكر المشترك في رفض الظلم والاضطهاد والاستعمار بكافة أنواعه، والتي يتشارك بها الشعبان الصديقان وقيادات البلدين والمؤسسين فيها.

وشدد المالكي على أهمية تعزيز وتقوية العلاقات بين فلسطين وزيمبابوي، وتكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة، والتعاون في مجالات تنموية مختلفة.

وأكد التزام دولة فلسطين في إيفاد الخبراء الفلسطينيين المتخصصين في مجالات مختلفة، لمشاركة الخبرة والتجربة والمعرفة مع شركائهم في زيمبابوي، والعمل المشترك لإحداث نقلة نوعية في قطاعات متعددة أهمها: الصحة، والتعليم، والزراعة، والتكنولوجيا، والإعلام، بناء على خطة عمل مدروسة تلبي الاحتياجات المطلوبة والأساسية.

ودعا المالكي إلى رفع تمثيل زيمبابوي من سفير غير مقيم إلى سفير مقيم لدى فلسطين، ليتوج ذلك مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا للسفير موتوازوكا النجاح في مهامه الجديدة، واستعداد وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

بدوره، شدد السفير موتوازوكا على موقف زيمبابوي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، معبرا عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة اليه، وفخره بتقديم أوراق اعتماده على أرض دولة فلسطين، مؤكدا أنه سيعمل من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى.