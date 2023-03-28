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جنين تحيي الذكرى الـ47 ليوم الأرض

الثلاثاء 28 مارس 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين تحيي الذكرى الـ47 ليوم الأرض



جنين/سما/

 أحيت حركة فتح اقليم جنين وجمعية إنسان للعمل الوطني ومجلس قروي الجلمة، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ47 ليوم الأرض الخالد تخليدا لشهداء يوم الأرض، في قرية الجلمة شمال شرق جنين.

وشارك في  الفعالية عضو اقليم فتح أسامة بزور وأعضاء من الإقليم، ورئيس جمعية إنسان فداء تركمان، ورئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة، ورئيس الحملة الوطنية لتخليد جثامين الشهداء العرب محمد الحبش، وفعاليات قرية الجلمة وفصائل العمل الوطني، وممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة سعيد حمدان، حيث زرعت أشتال زيتون بأسماء شهداء يوم الأرض بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري القائم  فوق أراضي قرية الجلمة.

وألقى كل من بزور والحبش وأبو فرحة وتركمان كلمات أكدوا فيها أن "رسالتنا في يوم الأرض أننا شعب واحد وموحد في الضفة والقطاع والجليل والمثلث والشتات، وأن الحواجز العسكرية لن تفصل بيننا، وأن شعبنا متمسك بالثوابت الوطنية والاستمرار في النضال حتى  تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا غير منقوصة، وفي المقدمة منها إزالة جدار الضم والتوسع العنصري وإزالة المستوطنات وتبييض السجون وإقامة دولتنا المستقلة".

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#جنين

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