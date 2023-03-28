  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يطلع السفير المصري على مجمل التطورات الفلسطينية

الثلاثاء 28 مارس 2023 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يطلع السفير المصري على مجمل التطورات الفلسطينية



رام الله/سما/

أطلع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.

ووضع فتوح السفير المصري، خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة رام الله، في صورة التصعيد المستمر من قوات الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شعبنا ومقدراته، والاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأشار إلى الدور الذي تمارسه جمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود والتحرك الدولي نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف الهجمات الشرسة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد السفير سليمان  موقف مصر الثابت والداعم لفلسطين بكل النواحي وعلى المستويات كافة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال.

#روحي فتوح

الأكثر قراءة اليوم

زوجته فلسطينية ووالدها من غزة.. أول مسلم رئيسا لوزراء اسكتلندا

مصرع 20 معتمرا وإصابة 29 إثر حادث مروري في السعودية

رغم قرار نتنياهو.. استمرار الاحتجاجات في "إسرائيل" (فيديو)

المخفي أعظم!.. إسرائيل تتستَّر على التهديدات الحقيقيّة والفوريّة المُحدِقة بها

"هآرتس" تكشف تفاصيل زيارة بينيت للإمارات أمس

هرتسوغ يدعو لحوار جاد.. ونتنياهو يحذر من نهاية "إسرائيل"

نتنياهو يعلن رسميًا تجميد التشريعات القضائية

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-28_16-58-22

بينيت يكشف تفاصيل لقائه مع محمد بن زايد في أبو ظبي

20230314195210afpp-afp_33bc37a.h-1-730x438

"الحرس الوطني".. عصابات بن غفير المسلحة لإخضاع فلسطينيي الداخل

حماس تدين استمرار اقتحام المستوطنين للأقصى وتدعو الى شد الرحال والاعتكاف فيه

الرئيس عباس يقر تعديلات جديدة تتعلق برئيس جهاز المخابرات وهي كالتالي ..

“هل سنلتقي في سيناء؟”.. الإعلام الإسرائيلي يُعلق على منح مصر تسهيلات كبيرة للسياح الإيرانيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية