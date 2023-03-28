فتوح يطلع السفير المصري على مجمل التطورات الفلسطينية

رام الله/سما/

أطلع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.

ووضع فتوح السفير المصري، خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة رام الله، في صورة التصعيد المستمر من قوات الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شعبنا ومقدراته، والاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأشار إلى الدور الذي تمارسه جمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود والتحرك الدولي نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف الهجمات الشرسة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته، أكد السفير سليمان موقف مصر الثابت والداعم لفلسطين بكل النواحي وعلى المستويات كافة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال.