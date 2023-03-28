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حماس تدين استمرار اقتحام المستوطنين للأقصى وتدعو الى شد الرحال والاعتكاف فيه

الثلاثاء 28 مارس 2023 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين استمرار اقتحام المستوطنين للأقصى وتدعو الى شد الرحال والاعتكاف فيه



غزة / سما/

استنكرت حركة حماس، "استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وأدائهم طقوساً تلمودية في باحاته، بحماية شرطة الاحتلال وتسهيلاتها، وآخرها ما أعلنت عنه جماعات ما يسمى الهيكل، عن اتفاقها مع شرطة الاحتلال بتمديد ساعات اقتحامها الصباحية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني للحرم القدسي".

واكد الناطق باسم حماس في القدس محمد حمادة، في بيان وصل سما نسخة عنه، "أنّ مخططات الاحتلال الخبيثة، والتي تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض السيادة عليه؛ لن تستطيع أن تغيّر معالم التاريخ أو طمس هويته الإسلامية وستصطدم بإرادة الشعب الفلسطيني الحرّة الرافضة للاحتلال والمتمسّكة بإسلامية الأقصى وعروبة القدس".

ودعا حمادة "أهل في الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 48 إلى مزيد من شدّ الرحال إليه والاعتكاف فيه، إحياءً لشعائرنا الإسلامية ورفضاً للاحتلال ولآلة التزييف الاسرائيلية".

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