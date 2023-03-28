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صدور العدد (200) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

الثلاثاء 28 مارس 2023 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدور العدد (200) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"



رام الله/سما/

 أصدر ديوان الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، العدد (200) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" عن شهر آذار الجاري.

وأوضح رئيس ديوان الجريدة الرسمية ريم أبو الرب، أن العدد تضمن سبعة أقسام، تم إدراجها وفقًا للجهة التي أصدرت كل تشريع، وهي: قرارات بقانون، وقرارات رئاسية، وأنظمة ولوائح صادرة عن مجلس الوزراء، وتعليمات وزارية، وقرارات المحكمة الدستورية العليا، وأحكام قضائية، وإعلانات وأوامر تسوية.

كما تمت فهرسة العدد وجدولته بطريقة عملية ليسهل على المواطن الفلسطيني الوصول إلى المعلومة بسرعة وفعالية.

للاطلاع على العدد اضغط الرابط: https://tinyurl.com/yckfdmmm

#الوقائع الفلسطينية

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