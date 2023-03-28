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المؤتمر العام لاتحادات موظفي الاونروا يرحب بتجديد تفويض لازاريني لـ 3 سنوات قادمة

الثلاثاء 28 مارس 2023 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤتمر العام لاتحادات موظفي الاونروا يرحب بتجديد تفويض لازاريني لـ 3 سنوات قادمة



عمان / وكالات/

رحب المؤتمر العام لاتحادات الموظفين العرب في وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" بقرار الأمين العام للأمم المتحدة تجديد ولاية السيد فيليب لازاريني كمفوض عام للأونروا حتى آذار 2026  مشيرا في بيان له الى ان هذا التجديد ياتي في وقت شهد ولا يزال يشهد تحديات هائلة على أكثر من مستوى. .

وقال المؤتمر غي بيانه اننا نتطلع " للعمل مع المفوض العام وفريقه خلال الفترة القادمة لتحسين ظروف العمل ، وحماية حقوق الموظفين ، وحل جميع النزاعات العمالية القائمة ، وتحديث سياسة الرواتب والأجور لتكون عادلة ومجزية ، مع مراعاة ظروف العمل في الحساب ، ومعدل التضخم ، والمقارنة بأصحاب العمل الإضافيين للحفاظ على الموظفين الحاليين وجذب موظفين وكفاءات أفضل لتقديم أفضل الخدمات".


ورحب المؤتمر العام لموظفي الاونروا " بالتزام المفوض بتحسين وتحديث جودة الخدمات المقدمة للاجئين ، بما في ذلك من خلال الرقمنة " مشدداعلى حاجة الموظفين خلال الولاية الجديدة للمفوض العام لرؤية التحسينات في ظروف عملهم وإلغاء تجميد نهاية الخدمة وبرنامج زيادة تعويضات الخدمات ومعدل المشاركة في صندوق الادخار الذي تم تجميده مطلع عام 2021".
واكد المؤتمر" أن جميع الموظفين المحليين وهم رأس المال البشري للأونروا سيواصلون عملهم المتضافر لضمان استمرارية تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين والعمل على تعزيز ثقة المجتمع الدولي في الأونروا حتى تتمكن من مواجهة التحديات والتغلب عليها وحتى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، والذي يعتبر السبب وراء وجود وكالة الغوث وحتى عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

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