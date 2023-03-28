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أبو ردينة: اقتحامات الأقصى وجرائم المستوطنين خطوات تصعيدية لن تؤدي إلى هدوء أو استقرار

الثلاثاء 28 مارس 2023 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: اقتحامات الأقصى وجرائم المستوطنين خطوات تصعيدية لن تؤدي إلى هدوء أو استقرار



رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، هو تحدٍ سافر واستفزاز، وهو عمل مدان ومرفوض.

وأضاف أبو ردينة، أن استمرار الاحتلال في القيام بمثل هذه الخطوات التصعيدية، بالإضافة إلى تصاعد جرائم المستوطنين ضد أبناء شعبنا تحت حماية جيش الاحتلال لن تؤدي إلى تحقيق هدوء أو استقرار.

وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة حكومة الاحتلال تداعيات هذه السياسات الساعية إلى رفع التوتر والتصعيد والمواجهة، الأمر الذي يستدعي تدخلا من القوى الإقليمية والدولية الساعية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار ومنع التصعيد، وخاصة الإدارة الأميركية، نتيجة صمتها على هذه السياسات الخطرة، وتداعياتها الإقليمية، والدولية.

#أبو ردينة #المسجد الأقصى

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