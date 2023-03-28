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4 John Wick يسيطر على البوكس أوفيس

الثلاثاء 28 مارس 2023 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 John Wick يسيطر على البوكس أوفيس



وكالات / سما /

تصدر فيلم كيانو ريفز الجديد John Wick: Chapter 4، شباك التذاكر الأمريكي محققا 74 مليون دولار، في عطلته الأسبوعية الأولى، وبلغت إيراداته مجتمعة حوالي 138 مليون دولار عالميا.

فيلم John Wick: Chapter 4، الذي تستمر أحداثه على مدار حوالي 3 ساعات، بلغت تكلفة إنتاجه حوالي 100 مليون دولار، وحقق إشادات نقدية عبر المواثع المتخصصة، فيما حقق في شباك التذاكر العالمي  فقط حوالي 64 مليون دولار.

تلقى كيانو ريفز الذي يبلغ من العمر 58 عاما، هتافات كبيرة أثناء صعوده على مسرح باراماونت في ولاية تكساس، بعد العرض الأول لفيلمه John Wick: Chapter

حضر عرض الفيلم حوالي ألف شخص، وحينما صعد كيانو ريفز على المسرح، قابله الجمهور بتحية كبيرة، ولم يهدأ حماسهم خلال عرض الفيلم الذي بلغت مدته ساعتين و49 دقيقة، وسط تصفيق حاد.

وقابل كيانو ريفز حفاوة الجمهور بشكر كبير من جانبه، وبادله الجمهور بأسئلة حماسية عن أحداث العمل، وكشف عن لحظته المفضلة في تصوير الجزء الرابع من سلسلة جون ويك إلى جانب مخرجه.

وحينما قال كيانو ريفز إنه يحتفظ بساعة شخصية جون ويك وخاتم الزواج الذي مرت به الشخصية في جزء سابق، صرخت إحداهم بصوت عال"سأتزوجك"، ليبادلها مازحا: "احذري مما تتمنينه". 

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