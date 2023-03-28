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إيلون ماسك يعلن تحديثا جديدا في "تويتر"

الثلاثاء 28 مارس 2023 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيلون ماسك يعلن تحديثا جديدا في "تويتر"



وكالات / سما /

أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الثلاثاء، أن موقع التدوين المصغر "تويتر"، الذي استحوذ عليه العام الماضي سيشهد تحديثا جديدا يشمل كل المستخدمين.

وقال إيلون ماسك في تغريدة على  "تويتر" إن قائمة "لأجلك" أو (For You) التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يوصي بها الموقع ستشمل قريبا الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فقط.

وكان "تويتر" قد أطلق هذه الخدمة في يناير الماضي، ضمن سلسلة التغييرات التي أجراها ماسك بعد الاستحواذ على الموقع لقاء 44 مليار دولار في أكتوبر من عام 2022.

وذكر ماسك أن هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل المقبل.

وفي تسويغه للقرار، ذكر الملياردير الأميركي أن هذه الطريقة هي الوحيدة والواقعية لكبح الروبوتات أو البوتات الآلية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، أما استخدام الأدوات الأخرى فيبدو "معركة خاسرة".

وفي الوقت الراهن، فإن خدمة "لأجلك" تضم خليطا من التغريدات التي تنتمي إلى حسابات بعضها موثق وبعضها غير موثق، وبعضها يتابعه المغرد بالفعل والبعض الآخر لا يتابعه.

وفي السياق ذاته، قال إن التصويت في الاستطلاعات التي تجرى عبر "تويتر" سيكون فقط أيضا لأصحاب العلامات الزرقاء.

 
#إيلون ماسك #تويتر #تحديث

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