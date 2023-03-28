الخليل: الشرطة تضبط 5 قطع أسلحة نارية استخدمت بجرائم إطلاق نار

الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأسلحة النارية التي استخدمت بجرائم إطلاق نار في عدة مناطق بمحافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه واستمراراً لما تقوم به الشرطة من جهود في ضبط الحالة الأمنية والحد من قضايا إطلاق النار فقد تمكن فرع المباحث العامة ومركز شرطة يطا بشرطة المحافظة من ضبط 5 قطع أسلحة نارية مختلفة إستخدمت خلال مشاجرات وجرائم إطلاق نار طالت منازل ومحال تجارية ومركبات للمواطنين.



وأضافت بأنه تم القبض على 5 أشخاص ممن عثر بحوزتهم على هذه الأسلحة والتحفظ عليهم وعلى المضبوطات لحين إحالتهم لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.