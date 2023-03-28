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منتخب فلسطين يواجه إندونيسيا والصين وديا

الثلاثاء 28 مارس 2023 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب فلسطين يواجه إندونيسيا والصين وديا



رام الله / سما /

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن منتخبنا الوطني الأول سيخوض مباراتين وديتين أمام إندونيسيا والصين، وسيشارك في بطولة ودية بدولة ماليزيا، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وسيلعب الفدائي المباراة الأولى مع المنتخب الإندونيسي يوم 14 يونيو في إندونيسيا, ثم يخوض المباراة الثانية ضد الصين في 20 منه بالصين.

وجرى الاتفاق والتأكيد على المباراتين خلال تواجد الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في "رواندا"، لحضور اجتماع الجمعية العامة الـ73 للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما سيشارك منتخبنا الوطني في بطولة "كأس ميرديكا" في ماليزيا، بمشاركة لبنان والهند والمنتخب المضيف, علما أنها ستقام خلال أيام "الفيفا" في أكتوبر المقبل.

وتنتظر منتخبنا استحقاقات هامة خلال الأشهر المقبلة، أبرزها المشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027, والمقررة من 16 حتى 21 نوفمبر/ تشرين ثاني 2023.

كما ينتظر الفدائي استحقاق هام آخر، هو المشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها قطر في شهر يناير 2024, علما أن القرعة ستجرى في 11 مايو/ أيار 2023.

#منتخب فلسطين #إندونيسيا #الصين #ماليزيا

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