الأمين العام للأمم المتحدة يجدد تفويض فيليب لازاريني مفوضًا عامًا للأونروا

القدس المحتلة/ سما/

رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ، فيليب لازاريني ، بتجديد الأمين العام للأمم المتحدة ولايته ، قائلاً إنه تم "تشريفه" بهذا القرار.

هذه هي فترة ولاية الثانية لفيليب لازاريني التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات في الأونروا، إحدى أكبر وكالات الأمم المتحدة في العالم. بـوجود 28000 موظف، تقدم الأونروا خدمات حيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية للمخيمات والصرف الصحي وغيرها، لملايين من لاجئي فلسطين. تعمل الوكالة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة وسوريا ولبنان والأردن.

وقال لازاريني: "يشرفني قرار الأمين العام غوتيريش وثقته بي في وقت يشهد تحديات هائلة في المنطقة. كما أنني ممتن للدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، والدول المضيفة في المنطقة ، والجهات المانحة والشركاء."

مع بداية ولايته الثانية ، تعهد فيليب لازاريني بمواصلة العمل بلا كلل لتوفير وصول مستمر للاجئي فلسطين إلى خدمات الأونروا وفقًا لتفويض الوكالة وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في الأونروا. إنه ملتزم بتحسين جودة الخدمات وتحديثها ، بما في ذلك من خلال الرقمنة.

قال المفوض العام: "إنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع زملائي المتفانين ، ومعظمهم من لاجئي فلسطين ، حتى نتمكن من مواجهة التحديات والتغلب عليها سويا. إن حقوق لاجئي فلسطين هي محور كل جهودنا ، إلى أن يكون هناك حل عادل ودائم لمحنتهم".