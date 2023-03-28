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موقف ميسي من العودة إلى برشلونة يصبح أكثر وضوحاً

الثلاثاء 28 مارس 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقف ميسي من العودة إلى برشلونة يصبح أكثر وضوحاً



وكالات / سما /

أصبح موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، من العودة من جديد إلى البارسا أكثر وضوحاً في الوقت الراهن، حسب المعلومات التي ذكرتها شبكة راديو كتالونيا الإسبانية الإذاعية.

وأشارت الشبكة المذكورة، مساء أمس الإثنين، إلى أن ميسي يرغب في العودة من جديد لتقمص ألوان برشلونة بدايةً من الموسم المقبل 2023 – 2024، كلاعب حر، بعد نهاية عقده مع إدارة الفريق الباريسي.

وأوضحت الإذاعة الكتالونية أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، سيجتمع من جديد مع والد ميسي، خورخي، في اليومين المقبلين، من أجل وضع النقاط على الحروف أكثر بخصوص صفقة إعادته للبلوجرانا.

وكان ميسي قد طلب عدة اجتماعات مع إدارة البارسا من أجل مناقشة عودته المحتملة إلى البيت الذي نشأ فيه منذ بداية مسيرته الكروية، والذي رحل عنه كلاعب حر، في صيف 2021 إلى النادي الفرنسي.

ويتحمس جمهور البارسا لعودة ميسي من جديد، وظل الحضور في مدرجات ملعب الكامب نو، مساء الأحد، يردد اسم البرغوث، خلال مباريات كأس الملوك، التي يملك النادي الكتالوني حصة من بيع تذاكرها، والتي وصل عدد الحضور فيها إلى 91 ألف مشجع.

 
#ليونيل ميسي #ميسي #برشلونة #باريس سان جيرمان

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