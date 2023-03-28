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وصفه بالميت.. تصريحات صادمة من لاعب مانشستر يونايتد ضد كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 28 مارس 2023 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصفه بالميت.. تصريحات صادمة من لاعب مانشستر يونايتد ضد كريستيانو رونالدو



وكالات / سما /

هاجم ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي زميله السابق كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الذي رحل عن الشياطين الحمر في يناير الماضي.

لعب رونالدو لمدة موسم ونصف في النادي الإنجليزي قبل أن يظهر الخلاف مع إيريك تين هاج مدرب الفريق ويرحل إلى الفريق السعودي.

ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الشاب دائمًا ما ينتقد زملائه ودث ذلك في فريق الشباب باليونايتد الأمر الذي أحدث المشكلات، لكن وصل الأمر إلى انتقاد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

تصريحات جرينوود القوية جعلت إدارة النادي تطالبه بتخفيف لغته بعد التصريحات القاسية.

قالت التقارير أن جرينوود عندما تعاقد يونايتد مع رونالدو تحدث إلى زملائه في غرفة الملابس بأن النجم البرتغالي “ميت” منذ أيامه في ريال مدريد الإسباني”.

لعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال أمام منتخب لوكسمبورج في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024” وتألق عندما سجل هدفين وساهم في الفوز الكبير بسداسية منتخب بلاده.

#مانشستر يونايتد #كريستيانو رونالدو

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