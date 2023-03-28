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موقف أراوخو وفرينكي من المشاركة في الكلاسيكو

الثلاثاء 28 مارس 2023 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقف أراوخو وفرينكي من المشاركة في الكلاسيكو



وكالات / سما /

كشفت صحيفة آس الإسبانية النقاب عن وضعية المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو وزميله في برشلونة، فرينكي دي يونج، وموقف كليهما من المشاركة في مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد.

ويستقبل البارسا ضيفه الريال في ملعب الكامب نو، في إياب دور الأربعة من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب في كلاسيكو البيرنابيو بفوز البلوجرانا بهدف دون رد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الأوروجواياني، الذي غاب عن منتخب بلاده في فترة التوقف الحالية بسبب الإصابة، سيكون جاهزاً للمشاركة مع كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز أمام ريال مدريد بدون أي مشاكل.

وأوضحت آس أن هناك شكوك حول قدرة متوسط الميدان الهولندي، فرينكي، في التعافي في الوقت المناسب للحاق بالكلاسيكو، في حين يبقى غياب الثلاثي أندرياس كريستنسن، عثمان ديمبلي، وبيدري عن مواجهة ريال مدريد أمر مؤكد، حسب تأكيدات الصحيفة.

وكان برشلونة قد حقق الفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الكامب نو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في آخر مباراة قبل فترة التوقف، بهدفين لهدف، ليوسع الفارق في صدارة الليجا إلى 12 نقطة مع الريال.

#أراوخو #كلاسيكو #فرينكي دي يونغ #برشلونة #ريال مدريد

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