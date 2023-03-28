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مدير بايرن ميونخ يكشف السبب وراء تعاقد النادي مع توماس توخيل

الثلاثاء 28 مارس 2023 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير بايرن ميونخ يكشف السبب وراء تعاقد النادي مع توماس توخيل



وكالات / سما /

كشف حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني عن السبب وراء تعاقد البايرن مع توماس توخيل بدلاً من جوليان ناجيلسمان في منصب المدير الفني للفريق البافاري.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن من أيام عن إقالة جوليان ناجيلسمان من منصبه كمدرب للفريق وتعيين توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني السابق بدلاً منه.

وأشار حسن صالح حميديتش في تصريحات صحفية عقب قرار رحيل جوليان ناجيلسمان أن “بعض المشاكل الغير فنية” أدت إلى رحيل المدرب الشاب.

وفي المقابل، فإن توماس توخيل كان ينتظر هذه الفرصة منذ فترة بعد إقالته بداية هذا الموسم من تدريب تشيلسي.

وتحدث حسن صالح حميديتش في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “علينا أن نفوز في كل مباراة وأن نحقق أهدافاً أكبر”.

وأضاف “دائرة المدربين صغيرة الآن، لذلك نظراً لحقيقة وجود توماس توخيل متاحاً في السوق الآن، فإننا قمنا باتخاذ هذه الخطوة والتعاقد معه”.

وتابع “المدرب يجب أن يكون لديه موقف ثابت معين، وأسلوب قيادة”.

#بايرن ميونخ #توماس توخيل #جوليان ناجيلسمان #ناجيلسمان

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