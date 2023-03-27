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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية

الثلاثاء 28 مارس 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية



رام الله / سما /

 أقام مستوطنون مؤخراً، بؤرة استيطانية جديدة، في الجهة الشرقية من سهل البقيعة في الأغوار الشمالية.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين قاموا قبل أكثر من أسبوع بوضع حظيرة صغيرة ومجموعة من الأبقار في منطقة "الحنو" الواقعة في الجهة الشرقية من سهل البقيعة، ثم قاموا أمس بإقامة ثلاث حظائر "بركسات" في المنطقة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية.

وأضافت المصادر: "إن مساحة الأراضي التي من المتوقع أن تستولي عليها البؤرة بشكل كامل تقدر بحوالي 1800 دونم، علما أن هذه الأراضي مملوكة لمواطنين من بلدة طمون".

وأوضح أن المستوطنين الذين أقاموا هذه البؤرة نفذوا اعتداءات على الرعاة في وقت سابق، حيث قاموا قبل يومين بملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة أحدهم في الرأس، جراء ضربه بالعصي.

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