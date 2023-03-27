أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

تصدرت عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر قرار نتنياهو بتعليق التشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء التي يدفع لها ائتلافه الحكومي، إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"يديعوت أحرونوت":

نتنياهو: إرجاء التشريعات حتى دورة الصيف بالكنيست

الإضراب والمظاهرات وانضمام نقابة العمال إلى الإضراب والأضرار التي لحقت بالجيش أجبرت نتنياهو على تأجيل إقرار القوانين

غانتس أعلن عن استعداده بالتفاوض على أساس مبادرة الرئيس الإسرائيلي

قادة الاحتجاجات: سنواصل التظاهر إلى أن يلغي نتنياهو التشريعات

المظاهرات ليلة أمس الأول لم يُخطط لها منذ قيام إسرائيل والديمقراطية في إسرائيل ربما ستموت يوما ما لكن ليس غدا ولا بعد الأسبوع أو حتى في الربيع

الجنرال احتياط موطي ألموز: نتنياهو اهرب اهرب

في كلمته تجاهل نتنياهو جالانت

الجيش لبن غفير: نتنياهو خضع لابتزازه وأعلن عن إقامة الحرس الوطني الذي يسيطر عليه

ضباط كبار أعلنوا عن معارضتهم للحرس الوطني لأنها ستكون سياسية تخدم بن غفير

الشرطة تفرق مظاهرة تل أبيب بالعنف عبر رش المتظاهرين بالمياه وإطلاق القنابل الصوتية

قلق مستقبلي: ارتفاع غير مسبوق في طلب الجنسيات الأجنبية من الإسرائيليين وفتح حسابات بنوك في الخارج

إسرائيل تتصدر عناوين وسائل الإعلام في العالم

"معاريف":

الاحتجاج والتجميد

نتنياهو يشيد بمظاهرة اليمين التي أغلقت الشوارع

تأجيل إقرار القوانين حتى الدورة الصيفية للكنيست

اعتقال 30 متظاهرا في تل أبيب

نشطاء اليمين والداعمون لنتنياهو قاموا بإغلاق الشوارع في القدس وحرق الحاويات والإطارات ولم يعتقل أحد

بن غفير يحتضن المتظاهرين في القدس بعد قيامهم بإغلاق الشوارع

الشرطة: نشطاء اليمين اعتدَوا على الصحفيين وأفراد الشرطة

"هآرتس":

نتنياهو استسلم للمتظاهرين

يوعنا غونين: نتنياهو مدمن على الكذب

يئير نتنياهو هو من أقال وزير الأمن وبنيامين نتنياهو لم يتوقع ردة الفعل الشعبية

كتلة نتنياهو تخسر 10 مقاعد في استطلاعات للرأي

للمرة الأولى جانتس يتفوق على نتنياهو في استطلاع حول من هو أفضل لأن يكون رئيسا للحكومة جانتس 37% ونتنياهو هبط إلى 30%

الاعتداء على الفلسطينيين في حوارة وحرق حافلة من قبل المستوطنين