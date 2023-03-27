رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة 12 مواطنا بجروح مختلفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، وهجوم مستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس.

كما عنونت الصحف، رضوخ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جزئيًا للشارع الإسرائيلي وتعليق التشريعات الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ نتنياهو يرضخ جزئيًا للشارع ويعلق تشريعات إضعاف القضاء

_ جنود الاحتلال والمستوطنون يصيبون 12 مواطنًا في حوارة ومخيم عقبة جبر

_ مجلس الوزراء: سنقف عند مسؤولياتنا لضمان الحق بالتعليم بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير

_ إصابة ضابط بـ "مكافحة المخدرات" في شرطة الخليل بعيار ناري خلال مهمة

_ مسيرة يوم الأرض المركزية في سخنين الخميس

_ اشتية يطالب بجهد دولي لخلق أفق سياسي مبني على مبادرة السلام العربية

_ باكستان: اقتحام الاحتلال للأقصى في شهر رمضان إهانة لأكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم

_ مجلس القضاء الأعلى يستنكر الجريمة التي تعرض لها القاضي عماد ثابت

_ قطر والبحرين تدينان المصادقة على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات مخلاة

"الأيام":

­_ إصابات خلال اقتحام مخيم عقبة جبر واعتداءات مستوطنين في حوارة وعصيرة القبلية

_ نتنياهو يعلق مشروع القضاء إلى الشهر القادم.. المعارضة ترحب بحذر: لن نسكت على حيله

_ مجلس الوزراء يعتمد خطة تطوير التجارة الإلكترونية

_ سخنين: المسيرة المركزية ليوم الأرض الخميس المقبل

_ أنصار اليمين المتطرف يعتدون على سائق فلسطيني في القدس الغربية

_ إضراب "الجمارك" الإسرائيلية يربك حركة السفر عبر الجسر

"القدس":

_ نتنياهو يعلن "تعليق" إجراءات تعديل النظام القضائي

_ عشرات الآلاف يتظاهرون في القدس ضد نتنياهو

_ إصابات خلال اقتحام عقبة جبر وهجوم للمستوطنين على بلدة حوارة

_ اعتصام ليلي في مدرسة "تحدي 5" احتجاجا على قرار هدمها

_ الحكومة تعتمد خطة تطوير التجارة الإلكترونية.. اشتية: عملنا كل ما يلزم تجاه المعلمين ومطالبهم

_ اقتحام الأقصى مع استمرار استهداف المعتكفين

_ قطر: الاستيطان انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة