استطلاعات: الليكود يتراجع... وغانتس "الأنسب لرئاسة الحكومة"

القدس المحتلة / سما /

أظهرت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، مساء الإثنين، تراجع قوة الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، مقابل تصاعد قوة "المعسكر الوطني" وزعيمه، بيني غانتس، في ظل أغلبية إسرائيلية واسعة ترى ضرورة في تعليق تشريعات الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، على إثر الاحتجاجات التي تصاعدت خلال الأيام الماضية.

ووفقا للاستطلاعات، فإن أحزاب المعارضة الإسرائيلية التي شاركت في الائتلاف الحكومي السابق، باتت قادرة على تشكيل ائتلاف حكومي، في ظل تراجع الليكود وتصاعد في قوة أحزاب في المعارضة وعلى رأسها "المعسكر الوطني".

وأظهرت نتائج استطلاع القناة 12 أن الليكود يحصل على 25 عضو كنيست (32 في الكنيست الحالي)، في حين تحصل كتلة "الصهيونية الدينية" على 12 مقعدا، ويحصل حزب "شاس" الحريدي على 10 مقاعد، ويحصل حزب "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد. ليحصل بذلك ائتلاف نتنياهو الحالي على 54 مقعدا.

وتعززت قوة حزب "المعسكر الوطني" بزعامة غانتس ليتجاوز حزب "ييش عتيد"، بحيث يحصل الأول على 23 مقعدا والثاني على 22، فيما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد، والقائمة الموحدة على 5 مقاعد، وكذلك حزب "ميرتس" (5)، في حين يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 3.1% من أصوات الناخبين.

وفي هذه الحالة، تحصل أحزاب الائتلاف الحكومي السابق على 61 عضو كنيست من أصل 120، فيما يحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، ويحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 2.1% من أصوات الناخبين.

وفي استطلاع هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، يحصل الليكود على 25 عضو كنيست، فيما تحصل كتلة "الصهيونية الدينية" على 11 مقعدا، ويحصل حزب "شاس" على 10 مقاعد، ويحصل حزب "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد. ليحصل بذلك ائتلاف نتنياهو الحالي على 53 مقعدا.

من جهة أخرى، يحصل "ييش عتيد" على 22 مقعدا، فيما يحصل "المعسكر الوطني" على 21 مقعدا، فيما يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة على 6 مقاعد، وحزب "ميرتس" على 4 مقاعد، كما يحصل حزب العمل على 4 مقاعد.

وبموجب نتائج الاستطلاع تحصل أحزاب الائتلاف الحكومي السابق على 62 عضو كنيست. ويحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، ويحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 3.1% من أصوات الناخبين.

تراجع شعبية نتنياهو وتأييد واسع لتعليق التشريعات

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، قال 37% من المستطلعة آراؤهم إن غانتس هو الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، متفوقا بذلك على نتنياهو الذي حصل على تأييد 30% من المشاركين في الاستطلاع.

وبالمقارنة بين رئيس المعارضة، يائير لبيد ونتنياهو، يحصل الأول على 32% فيما حصل الآخر على 31%. وبين ناخبي الليكود، لا يرى حوالي 25% أن نتنياهو هو المرشح الأنسب لمنصب رئيس الحكومة.

وحول إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، اعتبر 62% من المشاركين في استطلاع "كان 11" أنها "غير مبررة"، فيما عبّر 17% عن تأييدهم لقرار نتنياهو بإقالة غالانت، في حين قال 21% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وأيد 62% من المستطلعة آراؤهم تعليق تشريعات إضعاف القضاء، وقال 22% إنهم يعارضون تعليق الخطة ويؤدون مواصلة العملية التشريعية. في حين انقسم ناخبو الليكود بين مؤيد ومعارض لتعليق خطة إضعاف القضاء.

وأظهر استطلاع القناة 12، أن 63% من الإسرائيليين، يعارضون إقالة غالانت من منصبه وزيرا للأمن، كما عارض هذه الخطوة 58% من ناخبي الليكود و42% من ناخبي كتل الائتلاف الحالي.

وبيّن الاستطلاع أن 53% من الإسرائيليين يؤيدون الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء، فيما يؤيد الحركة الاحتجاجية 35% من ناخبي الليكود و23% من ناخبي ائتلاف نتنياهو الحالي.

وبحسب استطلاع القناة 12، أيد 63% من المستطلعة آراؤهم تعليق تشريعات إضعاف القضاء، وقال 24% إنهم يعارضون تعليق الخطة ويؤدون مواصلة العملية التشريعية.

وقال 58% إنهم يؤيدون الإصلاح القضائي الذي سيتم بتوافق واسع. ويؤيد 66% من ناخبي معسكر نتنياهو هذا النوع من الإصلاح، وكذلك 60% من ناخبي أحزاب المعارضة. ويعارض 19% إجراء إصلاح قضائي يتم قبوله بإجماع واسع.

وقال 68% من المشاركين في استطلاع القناة 12، إن آداء نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية "سيئ"؛ يشمل ذلك 42% من ناخبي معسكر نتنياهو و55% من ناخبي الليكود، و95% من معسكر معارضي نتنياهو.

وقال 47% من المستطلعين إنه ينبغي لوزير القضاء، يائير ليفين، أن يستقيل من منصبه؛ فيما عارض ذلك 31% من المستطلعين. وقال 38% من ناخبي الليكود إن على ليفين الاستقالة من منصبه.

كما يعتقد حوالي 53% من المستطلعين أن على نتنياهو الاستقالة من منصبه، فيما يعتقد 36% أنه لا ينبغي أن يستقيل.

وأظهر استطلاع القناة 13، أن 66% من الإسرائيليين، يعارضون إقالة غالانت من منصبه وزيرا للأمن، كما عارض هذه الخطوة 49% من ناخبي الليكود.

وبيّن الاستطلاع أن 30% من المشاركين يعتقدون أنه يجب وقف التشريعات بشكل تام، فيما قال 39% إنه يجب تعليق التشريعات والشروع بمفاوضات مع المعارضة.