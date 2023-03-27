"هآرتس" تكشف تفاصيل زيارة بينيت للإمارات أمس

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، والذي التقى بالأمس مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبو ظبي، قد اجتمع به لمدة 3 ساعات.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن بينيت بحث مع بن زايد العلاقات مع إسرائيل في ظل الحديث عن تدهورها مؤخرًا، مؤكدةً أن العلاقات مع الإمارات جيدة ولم تتضرر.



ووفقًا للصحيفة، فإن بينيت توجه إلى الإمارات لتقوية العلاقات خلال الفترة الصعبة الأخيرة في العلاقات، كما أنه عقد 5 اجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد، من بينهم الشيخ خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار، والشيخ حمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.



وأجل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، زيارته للإمارات عدة مرات، لأسباب مختلفة، آخرها منذ أقل من شهرين بعد اقتحام الوزير المتطرف إيتامار بن غفير للمسجد الأقصى، وتنديد الإمارات بذلك، والتي قيل أنها جمدت صفقات مع إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بسبب التوتر في العلاقات على خلفية ما يجري في تل أبيب.