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حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الثلاثاء 28 مارس 2023 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الاربعاء، غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية والفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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