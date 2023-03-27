هرتسوغ يدعو لحوار جاد.. ونتنياهو يحذر من نهاية "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

وصف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه سيرجئ التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة، بـ"القرار الصحيح".



وقال هرتسوغ، عبر حسابه على تويتر، إن "وقف التشريع هو الفعل الصائب ونحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن وأحث الجميع على إظهار المسؤولية"، متابعا أنه "حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر وأدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية".

وتحدث هرتسوغ مع نتنياهو وغانتس ولبيد، وطابهم يتشكيل "فرق عمل" نيابة عن كل جانب، لبدء الحواء حول في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي لإصلاح جهاز القضاء.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، من نهاية "إسرائيل".



و قال نتنياهو، على خلفية حالة التوتر التي تشهدها إسرائيل بسبب التعديلات التي ترغب حكومته في إدخالها على النظام القضائي، إن "رفض المواطنين الإسرائيليين الانضمام إلى الجيش لأداء الخدمة العسكرية يعني نهاية إسرائيل".



وأكد أن "دولة إسرائيل لا يمكن أن تبقى من دون جيش الدفاع، ورفض الانضمام إلى الخدمة العسكرية يعني نهايتنا".



ودعا نتنياهو المعارضة للتصدي لدعوات رفض أداء الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أنه "سيتم تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن يتم التنازل عنها"، لافتًا إلى أن حكومته "لن تقبل بنشوب حرب أهلية في بلاده".



وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".



وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".

في غضون ذلك أعلن رؤساء الجامعات الإسرائيلية، مساء اليوم، بعد تصريح نتنياهو بشأن تأجيل تشريعات إضعاف جهاز القضاء، انتظام التعليم في الجامعات بدءا من الثلاثاء.

وجاء في بيان مفتضب صدر عن رؤساء الجامعات، أن المؤسسات الأكاديمية تعود "إلى نشاطها الكامل والمنتظم" الثلاثاء. كما ذكر رؤساء الجامعات "أننا نتوقع أن يتم تمرير التشريع المستقبلي بشأن التغييرات القضائية باتفاق واسع".



وفي سياق متصل قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا ينغمس في "الحيل أو الخداع" وقال إن لديها "تجربة سيئة" معه في الماضي.

وأضاف في بيان "من ناحية أخرى، إذا خاضت الحكومة حوارا حقيقيا وعادلا، فيمكننا الخروج من لحظة الأزمة هذه أقوى وأكثر اتحادا، ويمكننا تحويل ذلك إلى لحظة حاسمة في قدرتنا على العيش معا".

ودعا إلى الحوار تحت رعاية الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.



وفي تغريدة على "تويتر" تعليقا على قرار نتنياهو، قال وزير الأمن الإسرائيلي المقال على خلفية دعوته إلى تعليق تشريعات إضعاف القضاء، يوآف غالانت، إنه "أرحب بقرار وقف التشريعات لصالح الحوار".



وأبدى رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، ترحيبا حذرا بقرار نتنياهو تأجيل خطته للتعديلات القضائية وقال إنها سيعمل من أجل التوصل إلى اتفاق إذا كانت الحكومة صادقة.

وألغى اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (الهستدروت)، إضرابا على مستوى البلاد، بعد إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تعليق خطته لإضعاف جهاز القضاء إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، إن "الإضراب الذي أعلنت عنه هذا الصباح سينتهي"، مشيدا بخطوة نتنياهو، فيما عرض المساعدة في وضع تعديلات تحظى بتوافق واسع.