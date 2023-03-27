واشنطن ترحب بإعلان نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية

واشنطن/سما/

أعربت الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل التعديلات القضائية، معتبرة أنها فرصة لإيجاد المزيد من الوقت والمساحة للوصول إلى التسوية.



وقال متحدث الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، "نرحب بإعلان نتنياهو اليوم، ونعتقد أن هذا سيمنح المزيد من الوقت والمساحة للتسوية".



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه "سيتم تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن يتم التنازل عنها"، لافتًا إلى أن حكومته "لن تقبل بنشوب حرب أهلية في بلاده".



وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة: "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".



وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".



إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجود شرخ عميق بين الإسرائيليين، مشيراً إلى أن أقلية متطرفة تريد تمزيق إسرائيل وتسحبها لحرب أهلية.



وقال: "الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى برفض الخدمة العسكرية"، مطالباً قادة الجيش بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.