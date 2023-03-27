الهندي: من يريد أن يمحو الشعب الفلسطيني من التاريخ سيُمحى عن وجه الأرض

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة " البارود والنار"، مؤكداً أن من يريد محو الشعب الفلسطيني من التاريخ "سيُمحى عن وجه الأرض".

جاء ذلك خلال وقفة جماهيرية في قطاع غزة مساء اليوم الإثنين؛ رفضاً لاعتداء الاحتلال المتكرر على المسجد الأقصى ودعمًا للقدس والضفة الغربية.

ودعا "الهندي" أهالي الضفة الغربية والداخل المحتل إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، مشيراً إلى أن المعتكفين تصدوا لمخططات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

وشدد أن قطاع غزة "سند وعون" يترقب الأحداث لحظة بلحظة، مذكراً الاحتلال بمعركة "سيف القدس.

وحذر "الهندي" المجتمع الدولي من أن سلوك الاحتلال في المدينة المقدسة سيحول الصراع إلى صراع ديني.

وفي سياق متصل، وجه "الهندي" رسالة إلى الأسرى في سجون الاحتلال قائلاً، "عهدُنا أن تروا نور الحرية قريبا، والمقاومة وعلى رأسها كتائب القسام إذا وعدت أوفت".