الصحة تدين اعتداء المستوطنين على طواقهمها في نابلس

نابلس/سما/

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اعتداء المستوطنين على سيارة مستشفى طولكرم الحكومي وتكسيرها، قرب بلدة بيتا، مساء اليوم، حيث كانت تنقل السيارة عينات مخبرية وأدوية بشكل مستعجل، وهو ما أدى لإعاقة حركتها وتأخر وصول العينات والأدوية وإصابة الطواقم بداخلها بالهلع.

كما أدانت الوزارة اعتداء مستوطنين على سيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، وتكسير زجاجها أثناء نقلها لمصابين في حوارة.

وأكدت أن إمعان الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي وعرقلة حركة سيارات الإسعاف والمسعفين، يزداد بشكل كبير يوماً بعد يوم، وإن هذا يتنافى مع كافة المواثيق والحقوق الدولية، وهو اعتداء صارخ ومتعمد على الحق الكامل في تأدية الواجب العلاجي الإنساني والمكفول من قبل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات والمنظمات الدولية كافة من أجل التدخل للجم الممارسات العنصرية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.