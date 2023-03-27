  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة تدين اعتداء المستوطنين على طواقهمها في نابلس

الإثنين 27 مارس 2023 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تدين اعتداء المستوطنين على طواقهمها في نابلس



نابلس/سما/

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اعتداء المستوطنين على سيارة مستشفى طولكرم الحكومي وتكسيرها، قرب بلدة بيتا، مساء اليوم، حيث كانت تنقل السيارة عينات مخبرية وأدوية بشكل مستعجل، وهو ما أدى لإعاقة حركتها وتأخر وصول العينات والأدوية وإصابة الطواقم بداخلها بالهلع.

كما أدانت الوزارة اعتداء مستوطنين على سيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، وتكسير زجاجها أثناء نقلها لمصابين في حوارة. 

وأكدت أن إمعان الاحتلال والمستوطنين في الاعتداء على مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي وعرقلة حركة سيارات الإسعاف والمسعفين، يزداد بشكل كبير يوماً بعد يوم، وإن هذا يتنافى مع كافة المواثيق والحقوق الدولية، وهو اعتداء صارخ ومتعمد على الحق الكامل في تأدية الواجب العلاجي الإنساني والمكفول من قبل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات والمنظمات الدولية كافة من أجل التدخل للجم الممارسات العنصرية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

#نابلس

الأكثر قراءة اليوم

صورة: بشكل غير متوقع.. هبوط حاد على سعر الدولار مقابل الشيكل

فوضى عارمة في "إسرائيل": مظاهرات واشتباكات وجامعات تغلق أبوابها.. (فيديوهات)

إعلام إسرائيلي: خامنئي ونصر الله و السنوار والضيف فرحون

تقرير: إقالة غالانت رسالة تحذير.. الجيش يلغي مناقشات مهمة

غالانت يرفض عرضا من نتنياهو..

نتنياهو وبن غفير يتفقان على تأجيل التعديلات القضائية.. هذا هو المقابل..

صحفي إسرائيلي: يحدث انقلاب في "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-27_21-08-52

هرتسوغ يدعو لحوار جاد.. ونتنياهو يحذر من نهاية "إسرائيل"

photo_2023-03-27_18-18-58

نتنياهو يعلن رسميًا تجميد التشريعات القضائية

photo_2023-03-27_17-36-00

اصابات واعتقالات خلال اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على حوارة (فيديو)

photo_2023-03-27_16-39-18

نتنياهو وبن غفير يتفقان على تأجيل التعديلات القضائية.. هذا هو المقابل..

ucf5c

غالانت يرفض عرضا من نتنياهو..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية