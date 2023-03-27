بايدن يبلغ " مباشرة" نتنياهو بقلقه حول الأحداث بـ"إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

كشف البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب "مباشرة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه إزاء الأحداث الجارية في إسرائيل.

وقال منسق الاتصال الاستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في تصريحات صحفية إن إدارة بايدن "قلقة للغاية من التطورات الأخيرة"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف أن بايدن نقل قلق إدارته لنتنياهو "مباشرة"، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت "الحاجة الملحة لتقديم تنازلات من أجل تحقيق الديمقراطية".

وفي السياق، أشار كيربي إلى أن بايدن استبعد أن تنخرط إسرائيل في أي نوع من الحرب الأهلية.

وتابع: "بايدن ليس قلقا من دخول إسرائيل في حرب أهلية".

ومساء الاثنين، تظاهر قرابة 10 آلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء الإثنين، أمام المحكمة العليا بمدينة القدس الغربية، تأييدا لخطة "الإصلاح القضائي" التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حاد.

يأتي ذلك فيما بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد الإصلاح في مسيرة نحو منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس الغربية، وسط تسجيل مناوشات محدودة مع متظاهري اليمين، حالت الشرطة دون تطورها إلى مواجهات شاملة، وفق ذات المصدر.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.